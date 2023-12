Vector Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Vector-Aktie zeigt gemischte Signale, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1279,98 JPY, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 1077 JPY eine Abweichung von -15,86 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 1099,18 JPY liegt, ergibt sich nur eine Abweichung von -2,02 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien bleiben neutral. Da keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden konnten, wird Vector in diesem Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vector-Aktie liegt bei 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 54,38 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Vector nach der RSI-Bewertung.

Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über die Aktie diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für die Vector-Aktie, sowohl aus technischer Analyse, Sentiment und Buzz, als auch aus Sicht der Anleger-Stimmung.