Vector Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

In den letzten Wochen wurde bei Vector keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Vector für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden registriert. Die Anleger unterhielten sich weder über positive noch über negative Themen bezüglich des Unternehmens Vector. Aus diesem Grund wird die Aktie ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Vector wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 95,65 Punkten, was darauf hinweist, dass Vector überkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Tendenzen und liegt bei 84,4, was ebenfalls auf einen überkauften Zustand hinweist. Insgesamt erhält das Vector-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vector-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 269,95 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 175 JPY deutlich darunter liegt (Unterschied -35,17 Prozent). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (232,82 JPY) unter dem gleitenden Durchschnitt (-24,83 Prozent Abweichung). Somit wird die Vector-Aktie für die einfache Charttechnik in Summe mit einem "Schlecht"-Rating versehen.