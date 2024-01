Vector Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Vector: Anleger-Stimmung und Bewertung

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Aktie von Vector wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert beschäftigt haben. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Dividende und Fundamental-Analyse

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Tabak bietet Vector eine Dividendenrendite von 7,63 %, was 3,83 Prozentpunkte über dem üblichen Durchschnitt von 3,79 % liegt. Dieser mögliche Mehrgewinn führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut".

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Vector als unterbewertet, da das KGV mit 9,44 insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Tabak" ist, der bei 40,42 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Branchenvergleich Aktienkurs

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Vector eine Rendite von 3,89 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" 149,59 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Tabak" beträgt -11,94 Prozent, wobei Vector aktuell 15,83 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.