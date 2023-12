Vector Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben die Aktie von Vector auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Vector diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt zu dem Ergebnis, dass Vector in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Vector liegt derzeit bei 270,74 JPY, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 174 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -35,73 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 236,94 JPY, was einen Abstand von -26,56 Prozent zur Aktie bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Vector liegt der RSI bei 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 83,62 und ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht". Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating von "Schlecht".

Sentiment und Buzz: Über einen längeren Zeitraum betrachtet, lässt sich die Aktie von Vector hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Vector in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".