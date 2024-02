Vector Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Aktie von Vector hat in den letzten Monaten gemischte Bewertungen in Bezug auf Sentiment und Buzz erhalten. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was die Gesamtbewertung weiterhin als "Schlecht" ausweist.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 11,32 USD, während der aktuelle Kurs bei 11,26 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der Aktie beträgt 10,95 USD, was einen Abstand von +2,83 Prozent ergibt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der Dividendenrendite liegt Vector mit 7,33 % unter dem Branchendurchschnitt von 13,4 % im Bereich "Tabak", was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Vector als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,19 insgesamt 70 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Tabak" ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.