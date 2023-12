Die Vection Technologies-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Aktie von Vection wird sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 75 Punkten, was darauf hinweist, dass Vection überkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung, und Vection wird auf dieser Basis als neutral eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Vection in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral beschrieben. In den letzten Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Bei der Betrachtung der längerfristigen Kommunikation im Internet ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für Vection. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Vection derzeit auf 0,04 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,021 AUD hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -47,5 Prozent und einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt einen Stand von 0,03 AUD an, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Vection-Aktie in den verschiedenen Analysebereichen überwiegend negative Bewertungen und wird insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

