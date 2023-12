Vection Technologies Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Vection-Aktie: Der Wert liegt aktuell bei 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt ebenfalls an, dass Vection weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 56,67). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Vection.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum können ebenfalls interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate liefern. In Bezug auf Vection lässt sich feststellen, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für Vection in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die trendfolgenden Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristigere Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Vection-Aktie beträgt aktuell 0,04 AUD. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich darunter (-45 Prozent Abweichung im Vergleich), was Vection somit eine "Schlecht"-Bewertung einbringt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,03 AUD unter dem letzten Schlusskurs (-26,67 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Vection-Aktie führt. In Summe wird Vection auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Vection. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Vection daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Vection von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.