Vection Technologies Aktie: Es geht auch anders!

Die Vection-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wird. Dieser Wert liegt aktuell bei 0,03 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein ähnliches Bild, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als besonders positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch das Sentiment und Buzz um die Aktie führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Vection in Social Media zu beobachten war.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also für die Vection-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung.