Vcredit Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Vcredit heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,5 Punkten, was darauf hindeutet, dass Vcredit weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,85, was ebenfalls darauf hindeutet, dass Vcredit weder überkauft noch überverkauft ist, und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

In den letzten Wochen konnte bei Vcredit keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammen ergibt sich somit für Vcredit in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Vcredit in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Es wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält. Somit ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Mit einer Dividendenrendite von 11,32 Prozent hat Vcredit derzeit einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,75 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Vcredit-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.