Vcredit Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Vcredit-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 11,32 Prozent, was 5,53 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als lukratives Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Anleger-Stimmung bezüglich Vcredit. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In puncto Fundamentaldaten weist die Vcredit-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,94 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,18 liegt. Auf Grundlage dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vcredit-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2,67 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,28 HKD liegt, was eine Abweichung von -14,61 Prozent ergibt. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Der Wert von 2,38 HKD liegt nah am letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -4,2 Prozent entspricht. Daher erhält die Vcredit-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.