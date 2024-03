Vcredit Aktie: Alles völlig egal!

Die Analyse von Vcredit zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum betrachtet werden können, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. In den vergangenen Monaten hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Vcredit in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividende weist Vcredit derzeit eine Dividendenrendite von 13,64 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,7 % für Verbraucherfinanzierung. Mit einer Differenz von 7,94 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Gut" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vcredit derzeit bei 2,1, was 91 % weniger ist als der Branchendurchschnitt von 24. Dies deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Vcredit-Aktie als Neutral-Titel eingestuft werden kann. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für sieben Tage misst, liegt bei 63,16, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25, der die Bewegungen für 25 Tage misst, liegt bei 45,26, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.