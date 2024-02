Vaxxinity wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Vaxxinity betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 82,54 Punkte, was bedeutet, dass Vaxxinity momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Vaxxinity weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Vaxxinity somit als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben Vaxxinity in den letzten zwölf Monaten mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auch das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 7 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1032,69 Prozent mit sich bringt. Dies führt ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Gut".

In der technischen Analyse ist die Vaxxinity mit einem Kurs von 0.618 USD aktuell -17,6 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet lassen auf eine langfristig unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung schließen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.