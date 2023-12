Vaxxinity Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Vaxxinity-Aktie haben in den letzten Wochen an Intensität verloren. Die Anlegerbewertung fällt dementsprechend "Schlecht" aus. In den Social Media Diskussionen wurden in den letzten Tagen überwiegend neutrale Meinungen geäußert, mit drei positiven und zwei negativen Tagen. Die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen werden ebenfalls als neutral eingestuft, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist auf eine Überbewertung der Aktie hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt ein neutrales Rating. Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für die Vaxxinity-Aktie abgegeben, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 7 USD und einer erwarteten Entwicklung um 900 Prozent. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

