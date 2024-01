Vaxxinity Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Vaxxinity war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus der Diskussion hervorgeht. Es gab nur zwei positive Tage im Vergleich zu 11 negativen Tagen, wobei an einem Tag keine klare Richtung erkennbar war. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Schlecht"-Einschätzung für Vaxxinity abgegeben.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Vaxxinity ergibt sich ein RSI von 38,06, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,95, wodurch ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt erhält Vaxxinity daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Vaxxinity bei 1,77 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,85 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -51,98 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". In ähnlicher Weise beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 0,94 USD, was einer Distanz von -9,57 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Vaxxinity somit die Gesamtnote "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.

Die Einschätzung der Analysten für Vaxxinity zeigt, dass 1 Empfehlung als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Vaxxinity bei 7 USD. Dies würde eine Entwicklung von 723,53 Prozent vom aktuellen Kurs von 0,85 USD bedeuten, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt die Analystenbewertung daher eine Einstufung von "Gut" für Vaxxinity.