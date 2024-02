Vaxxinity Aktie: Schlechte Nachrichten!

In den letzten zwei Wochen wurde Vaxxinity von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet, so die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Vaxxinity insgesamt als "Gut", da 1 Kaufempfehlung, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 897,15 Prozent entspricht. Dies führt zur Gesamteinstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Vaxxinity von 0,702 USD sich mit -54,71 Prozent Entfernung vom GD200 (1,55 USD) in einem negativen Bereich befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,75 USD auf, was einem Abstand von -6,4 Prozent entspricht. Unter Berücksichtigung beider Werte wird der Kurs der Vaxxinity-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmung, was zu der Gesamteinstufung "Schlecht" für Vaxxinity führt.