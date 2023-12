Vaxxinity Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Vaxxinity war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab drei positive und zwei negative Tage, während an neun Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Unternehmensnachrichten wurden ebenfalls als vorwiegend neutral bewertet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Vaxxinity daher eine neutrale Einschätzung.

Die Bewertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein weniger positives Bild. Im vergangenen Monat trübte sich die Stimmung der Anleger zunehmend ein, was als schlecht bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen nahm ab, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt. Dies führt zu einer weiteren schlechten Bewertung für Vaxxinity.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Vaxxinity-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist, was ebenfalls als schlecht bewertet wird. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher neutral eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich daher eine schlechte RSI-Bewertung für Vaxxinity.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Vaxxinity abgegeben haben, bewerten das Unternehmen insgesamt positiv. Es liegen 1 Kaufempfehlung, 0 Neutralbewertungen und 0 Verkaufsempfehlungen vor. Obwohl es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Vaxxinity gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 7 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung um 900 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung erhält Vaxxinity insgesamt eine positive Einschätzung.