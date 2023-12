Vaxil Bio Aktie: So kann es weitergehen!

In den letzten zwei Wochen wurde Vaxil Bio von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Vaxil Bio-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,015 CAD weicht somit um -25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 0,01 CAD liegt, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+50 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Vaxil Bio-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Der RSI der Vaxil Bio führt bei einem Niveau von 0 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist ebenfalls ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass Vaxil Bio im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (1,9 %) keine Dividende ausschüttet. Dadurch ist die Ausschüttung niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung "Schlecht" führt, da die Differenz 1,9 Prozentpunkte beträgt.