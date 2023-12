Vaxil Bio Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Vaxil Bio liegt bei 0 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls einen Wert von 0, was auch zu einer "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau führt.

Das Sentiment und Buzz rund um Vaxil Bio wird über einen längeren Zeitraum beobachtet, indem die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung ausgewertet werden. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Vaxil Bio von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche hat Vaxil Bio in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,89 Prozent erzielt. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Vaxil Bio 2,05 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Renditen im Branchen- und Sektorvergleich wird eine "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie vorgenommen.