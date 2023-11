Vaxil Bio Aktie: Alles nach Plan!

Die technische Analyse der Vaxil Bio-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,02 CAD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 0,01 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -50 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 0,01 CAD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von 0 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Vaxil Bio-Aktie liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt ebenfalls 50, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Vaxil Bio-Aktie in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer Rot, was auf negative Diskussionen hinweist. An einem Tag war die Stimmung neutral. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Vaxil Bio. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Vaxil Bio im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,9 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 1,9 %. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was wiederum zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.