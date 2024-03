Vaxcyte Inc Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Vaxcyte-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 80, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 60,04, was bedeutet, dass die Vaxcyte-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also eine "Schlecht"-Rating für Vaxcyte.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Vaxcyte-Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet, basierend auf 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Vaxcyte aus dem letzten Monat vor, aber das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 69 USD. Dies würde eine zukünftige Performance von 2,63 Prozent bedeuten, da die Aktie derzeit 67,23 USD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Vaxcyte-Aktie auf längerfristiger Basis (200 Tage) bei 56,06 USD liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 67,23 USD liegt und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 70,42 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Vaxcyte auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien in den letzten Wochen zeigen hauptsächlich positive Meinungen und neutrale Themen rund um die Vaxcyte-Aktie. Basierend darauf stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Vaxcyte bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.