Vaxcyte Inc Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Vaxcyte diskutiert. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Ein wichtiger Beitrag zur Beurteilung einer Aktie ist auch die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Vaxcyte zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, woraus die Redaktion wiederum eine "Schlecht"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Vaxcyte-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Vaxcyte vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 64 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -14,96 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (75,26 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Schlecht"-Empfehlung ab. Insgesamt erhält Vaxcyte somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die durchschnittlichen Schlusskurse der Vaxcyte-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 53,41 USD. Der letzte Schlusskurs (75,26 USD) weicht somit +40,91 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (64,84 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+16,07 Prozent), womit die Vaxcyte-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Vaxcyte-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.