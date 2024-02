Vaxcyte Inc Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtanzahl der Bewegungen vergleicht. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Vaxcyte liegt bei 28,9, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 27, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung für Vaxcyte war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Diskussionen in sozialen Medien. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung eine Einstufung von "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild für Vaxcyte. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen entsprach dem Durchschnitt. Damit erhält die Vaxcyte-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Vaxcyte insgesamt 4 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 64 USD ergibt sich ein Abwärtspotential von -18,96 Prozent, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hindeutet. Insgesamt erhält Vaxcyte daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.