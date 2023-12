Vaxart-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Diskussionen über Vaxart in den sozialen Medien spiegeln deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Vaxart hinsichtlich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

In technischer Hinsicht ist die Vaxart mit einem Kurs von 0.639 EUR derzeit -3,18 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu der kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -13,65 Prozent liegt. Die Gesamteinschätzung für die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume wird daher als "Neutral" eingestuft.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Der RSI der Vaxart führt zu einer Einstufung als "Neutral" mit einem Niveau von 46,53. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 46,39 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ergab sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Vaxart zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Vaxart bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeordnet.

