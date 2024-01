Vaxart Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Vaxart betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 88,21 Punkte, was darauf hindeutet, dass Vaxart momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 70,85, dass Vaxart überkauft ist und erhält daher auch hier ein "Schlecht"-Rating. Damit wird Vaxart insgesamt als "Schlecht" für diesen Aspekt der Analyse bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Vaxart betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vaxart-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,73 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,5132 EUR liegt, was einer Abweichung von -29,7 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,63 EUR) weist mit einem letzten Schlusskurs von 0,5132 EUR (-18,54 Prozent Abweichung) darauf hin, dass die Vaxart-Aktie auch auf diesem kurzfristigeren Zeitraum mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Vaxart ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Vaxart.