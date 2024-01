Vaxart Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Vaxart-Aktie wird derzeit technisch betrachtet als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 0,79 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,57 USD) um -27,85 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,68 USD, was einer Abweichung von -16,18 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Vaxart derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,49 %. Diese Differenz von 2,49 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index stuft die Vaxart-Aktie als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7-Wert von 60 und einem RSI25-Wert von 68,29, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist hingegen positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zur Vaxart-Aktie veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Vaxart, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.