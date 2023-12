Vaxart Aktie: Aus und vorbei!

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien für Vaxart ist insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Dabei zeigte sich, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Unsere Einschätzung zur Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Vaxart-Aktie weist einen Wert von 71 auf, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (72,5) zeigt an, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Vaxart.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Vaxart derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine "Schlecht"-Einstufung erhält. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,79 USD, während der Kurs der Aktie (0,6 USD) um -24,05 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,69 USD zeigt eine Abweichung des Aktienkurses um -13,04 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung als "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich sagen, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Vaxart hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert, wofür die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Vaxart gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wofür die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.