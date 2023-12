Vaxart Aktie: Augen auf!

Die Stimmung und der Buzz um Vaxart haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Dies bedeutet, dass keine auffälligen positiven oder negativen Trends in den sozialen Medien zu erkennen waren, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Anzahl der Beiträge hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Vaxart daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse der Aktienentwicklung wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vaxart-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 0,79 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,57 USD liegt, was einem Unterschied von -27,85 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,69 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit aufgrund der einfachen Charttechnik mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal zur Anlegerstimmung rund um Vaxart wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die besprochenen Themen sind mehrheitlich positiv. Daher wird die Aktie von Vaxart in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Ausschüttung liegt Vaxart mit einer Dividende von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,49%) unter dem Durchschnitt. Diese Differenz von 2,49 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".