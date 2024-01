Vaxart Aktie: Abwarten

In den letzten Wochen gab es bei Vaxart keine wesentliche Veränderung im Sentiment und Buzz. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bleibt neutral, da keine auffälligen positiven oder negativen Tendenzen festgestellt wurden. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vaxart weist einen Wert von 88,63 auf, was auf eine schlechte Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 73,54, was ebenfalls zu einer schlechten Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vaxart-Aktie der letzten 200 Handelstage um 30,33 Prozent abweicht, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von 19,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs und führt somit zu einer weiteren schlechten Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Vaxart in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt eine neutrale Einstufung.

Zusammenfassend ergibt sich daher für Vaxart ein insgesamt neutrales Rating, basierend auf dem Sentiment, dem Relative Strength Index und der technischen Analyse.