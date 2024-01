Vaudoise Assurances Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Vaudoise":

Vaudoise Assurances hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 11,16 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +0,27 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Versicherung"-Branche bedeutet. Im Vergleich dazu verzeichnete der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 8,99 Prozent, wobei Vaudoise Assurances 2,17 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Vaudoise Assurances-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 439,86 CHF. Der letzte Schlusskurs von 436 CHF weicht somit -0,88 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (431,28 CHF) weist einen ähnlichen Trend auf, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,09 Prozent) liegt, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vaudoise Assurances-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf die Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich Vaudoise Assurances als deutlich günstiger im Vergleich zum Branchen-KGV, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,71 im Vergleich zum Branchen-KGV von 16,75. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung, da der Titel als unterbewertet eingestuft wird.