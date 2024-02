Vaudoise Assurances Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Vaudoise":

Der Aktienkurs von Vaudoise Assurances verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,16 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor eine Überrendite von 5,63 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche liegt bei 6,95 Prozent, wobei Vaudoise Assurances aktuell um 4,21 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vaudoise Assurances aktuell bei 4,71 liegt und somit 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 18. Basierend auf dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine positive Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Vaudoise Assurances gab. Die Aktie wird daher neutral bewertet, da keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt wurden.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Vaudoise Assurances-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 41,89) führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Vaudoise Assurances aufgrund der genannten Faktoren neutral bewertet.