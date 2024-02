Vaudoise Assurances Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Vaudoise Assurances-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 437,77 CHF. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 450 CHF, was einem Unterschied von +2,79 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 438,82 CHF zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,55 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Vaudoise Assurances-Aktie insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Stärke der Diskussion zeigt ebenfalls keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Vaudoise Assurances für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 31,25 Punkten, was darauf hinweist, dass Vaudoise Assurances weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,79, was ebenfalls darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Damit wird das Vaudoise Assurances-Wertpapier auch für den RSI25 mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Vaudoise Assurances bei 4,58 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,06 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.