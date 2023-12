Vaudoise Assurances Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse der Vaudoise Assurances basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt derzeit eine "Neutral"-Bewertung. Der GD200 des Wertes liegt bei 440,18 CHF, was bedeutet, dass der Aktienkurs (440 CHF) um -0,04 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 428,82 CHF, was einer Abweichung von +2,61 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Im Vergleich zur "Versicherung"-Branche verzeichnete die Vaudoise Assurances in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,16 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 12,25 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,09 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 7,75 Prozent, wobei Vaudoise Assurances 3,41 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Vaudoise Assurances veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um Vaudoise Assurances durchschnittlich ist, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung bei der Analyse dieser Parameter. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

