Vaudoise Assurances Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber geben kann, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Bei der Vaudoise Assurances-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 60, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder über- noch unterkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 49,32 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in Bezug auf die Kommunikation über Vaudoise Assurances. Die Aktie erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zeigt, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Vaudoise Assurances unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Versicherungs"-Branche hat Vaudoise Assurances in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -0,15 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor lag die Rendite der Aktie leicht darunter, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Vaudoise Assurances-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 440,54 CHF lag, während der letzte Schlusskurs bei 430 CHF lag, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Faktoren, dass die Vaudoise Assurances-Aktie derzeit ein "Neutral"-Rating erhält.