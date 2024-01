Vatti Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Dividendenrendite von Vatti liegt aktuell bei 1,75 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,56 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In Bezug auf den Aktienkurs hat Vatti in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,73 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +9,26 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Bereich der zyklischen Konsumgüter lag die Rendite von Vatti mit 7,11 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Vatti ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für Vatti ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der Vatti-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 6,46 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 6,21 CNH liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Vatti-Aktie führt. Insgesamt erhält die Vatti-Aktie somit auch im Bereich der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.