Vatti Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Vatti-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 35, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 57,88 aufweist. Auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Vatti basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Vatti-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,29 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,7 CNH weicht um -9,38 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Vatti basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Vatti war in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während negative Themen an zwei Tagen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Vatti-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21,18 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.