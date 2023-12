Vatti Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Das chinesische Unternehmen Vatti wird derzeit auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "neutral" eingestuft. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,32 liegt die Aktie in etwa auf dem Niveau des Branchendurchschnitts. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor der zyklischen Konsumgüter hat Vatti in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 6,7 Prozent erzielt, was über dem Branchendurchschnitt von 4,59 Prozent liegt. Auch in der technischen Analyse erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität und eine positive Veränderung der Stimmungsintensität in Bezug auf Vatti. Dies führt zu einer langfristig positiven Einschätzung des Stimmungsbilds und einer Gesamtbewertung von "gut".

Insgesamt wird die Aktie von Vatti also aufgrund ihrer fundamentalen, finanziellen und sentimentalen Kriterien neutral bewertet.