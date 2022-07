Das Vattenfall Ladepaket: leistungsstarke Wallbox bei Tchibo für nur 99 Euro

Hamburg (ots) -- In Verbindung mit Naturstrom-Tarif von Vattenfall für 24 Monate- Unterwegs an 90.000 Ladepunkten zum Vorteilspreis laden- Innerhalb von vier Wochen lieferbarBereits 13,5 Prozent aller zugelassenen Neuwagen waren im ersten Halbjahr 2022 Elektro-Autos. Jetzt bieten Tchibo und das Energieunternehmen Vattenfall passende Wallboxen fürs Aufladen zu Hause - mit einem Preisvorteil von mehr als 1.000 Euro zur UVP. Die Ladestation Charge Amps Halo erhalten Tchibo Kunden zum Sonderpreis von nur 99 Euro in Verbindung mit einem Naturstrom-Tarif. Verfügbar ist das limitierte Angebot ab 26. Juli, innerhalb von nur vier Wochen wird die Wallbox nach Hause geliefert.Die Charge Amps Halo ist so kompakt, dass sie in jeder Garage Platz findet. Dank der höchsten Wetterschutzklasse (IP 66) ist sie auch für den Außenbereich perfekt geeignet. Die KfW-förderfähige Wallbox lädt mit 11 kW jedes Elektroauto über Nacht voll. Die Charge Amps Halo besteht aus recyceltem Aluminium und hat ein fest installiertes, 7,5 Meter langes Ladekabel (Typ 2).Der Vorteilspreis für die Wallbox gilt nur in Verbindung mit dem Abschluss eines Naturstrom-Vertrages von Vattenfall mit 24 Monaten Laufzeit. Der Preis für den Ökostrom-Vertrag von Vattenfall variiert je nach Wohnort und Verbrauch. Der individuelle Preis für den Tarif "Natur24 Strom Wallbox" lässt sich über tchibo.de/vattenfall ermitteln. Die Installation der Wallbox ist nicht im Angebot inbegriffen.Auf Wunsch erhalten Tchibo Kunden auch die Vattenfall LadeApp und -karte, mit der sie europaweit an 90.000 Ladepunkten zum Festpreis laden können: 45 Cent pro Kilowattstunde fürs AC-Laden und 59 Cent am Schnelllader (DC).Übrigens: Nach Abstimmung mit dem Eigentümer haben auch Mieter inzwischen das Recht, eine Wallbox zu installieren.Robert Pauly, Leiter Kooperationen von Tchibo sagt: "Tchibo möchte aktiv zum Klimaschutz beitragen und auch Verbraucher*innen dazu einladen. Mit unserem neuen Angebot fördern wir die Akzeptanz der klimafreundlichen E-Mobilität und die Nutzung von Ökostrom. Vattenfall ist für uns der ideale Partner, der für Qualität und Kompetenz im Bereich E-Mobilität steht."Pressekontakt:Helen Rad, Tchibo GmbH, Corporate CommunicationsTel: +49 40 63 87 - 2120E-Mail: helen.rad@tchibo.deOriginal-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell