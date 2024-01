Vastra Hamnens Restaurangdrift Ab Aktie: Das wird teuer!

Die Aktie von Vastra Hamnen Corporate Finance hat in der technischen Analyse gemischte Signale gezeigt. Der aktuelle Kurs von 67,5 SEK liegt 7,08 Prozent unter dem GD200 von 72,64 SEK, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 69,88 SEK, was zu einem Abstand von -3,41 Prozent führt und ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 54 und wird als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung für Vastra Hamnen Corporate Finance wird als positiv bewertet, da in den sozialen Medien überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie ergaben jedoch gemischte Signale. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Vastra Hamnen Corporate Finance war ebenfalls negativ, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führte.