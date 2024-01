Vastra Hamnens Restaurangdrift Ab Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen wesentliche Veränderungen in Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Vastra Hamnen Corporate Finance festgestellt. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

In technischer Hinsicht zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 72,58 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 73,5 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 70,12 SEK, was zu einer weiteren Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Gesamtrating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und war zuletzt positiv für die Aktie von Vastra Hamnen Corporate Finance. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen geäußert, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Vastra Hamnen Corporate Finance als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 30, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 45,45 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.