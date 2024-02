Vastra Hamnens Restaurangdrift Ab Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit ins Verhältnis. Wir werden den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Vastra Hamnen Corporate Finance betrachten. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 40 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Vastra Hamnen Corporate Finance derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Vastra Hamnen Corporate Finance weder überkauft noch überverkauft (Wert: 44,44), was auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating bedeutet. Zusammenfassend wird Vastra Hamnen Corporate Finance für diesen Analysepunkt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Vastra Hamnen Corporate Finance derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 71,66 SEK, was bedeutet, dass der Aktienkurs (73,5 SEK) um +2,57 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Das entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 70,61 SEK und weist aus Sicht des Aktienkurses selbst eine Abweichung von +4,09 Prozent auf. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert betrachtet. Insgesamt erhält Vastra Hamnen Corporate Finance daher das Rating "Neutral".

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz wird die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz einbezogen. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Vastra Hamnen Corporate Finance in Bezug auf die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Damit wird Vastra Hamnen Corporate Finance insgesamt als "Schlecht"-Wert betrachtet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Vastra Hamnen Corporate Finance wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. In den vergangenen ein, zwei Tagen konzentrieren sich die Anleger jedoch vor allem auf negative Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung der Aktie führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Vastra Hamnen Corporate Finance insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.