Vast Resources plc-Aktie: Ein wichtiger Meilenstein!

Vast Resources plc, das am AIM notierte Bergbauunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass der zweite Mühlenkreislauf in der Aufbereitungsanlage der Polymetallmine Baita Plai ("Baita Plai") sechs Wochen früher als geplant abgeschlossen wurde. Mühlenkapazität verdoppelt Mit dem zweiten Mühlenkreislauf wird der Betrieb in Baita Plai weiter optimiert und die Mühlenkapazität der Anlage verdoppelt. Mit zwei voll funktionsfähigen Mühlenkreisläufen sind die… Hier weiterlesen