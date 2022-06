Vast Resources plc-Aktie: Zweite Mantis Jumbo-Bohranlage in Baita Plai!

Vast Resources plc, das am AIM notierte produzierende Bergbauunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass sein zweites Mantis CMR4-Produktionsbohrgerät vor Ort in der Polymetallmine Baita Plai in Rumänien geliefert wurde. Wie bereits berichtet, wird der Einsatz der Mantis-Bohrgeräte die Bohrungen um das 3,5-fache erhöhen und gleichzeitig den Arbeitsaufwand an der Bohrfläche reduzieren, wodurch zusätzliche Flächen bearbeitet werden können. Verbesserungen ab… Hier weiterlesen