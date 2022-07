Vast Resources plc-Aktie: Update zu den Takob-Projekten!

Vast Resources plc, das am AIM notierte Bergbauunternehmen, freut sich, ein Update zu seinen Takob-Joint-Venture-Projekten in der Takob-Mine in Tadschikistan bekannt zu geben, nämlich das 'Takob Processing Project' und das 'Takob Tailings Project' mit der Open Joint Stock Company Korkhanai Boygardonii Takob, die am 3. und 24. Mai 2022 angekündigt wurden. Höhepunkte des Takob-Verarbeitungsprojekts * Verarbeitung von zwei Monaten auf… Hier weiterlesen