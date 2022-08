Vast Resources PLC-Aktie: Baita Plai - Aktuelles zum Betrieb!

Vast Resources plc, das am AIM notierte Produktions- und Erschließungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es im August 2022 mit der Produktion von Molybdänkonzentrat in seiner Polymetallmine Baita Plai in Rumänien beginnen wird. Produktion von Molybdänkonzentrat beginnt im August 2022 Im Anschluss an die Ankündigungen vom 31. Januar 2022 und 3. Mai 2022 bezüglich der Installation und Inbetriebnahme einer… Hier weiterlesen