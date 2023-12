Vast Resources Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Vast wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass Vast momentan überkauft ist, und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Vast überkauft ist, mit einem Wert von 77,01, und das Wertpapier damit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die charttechnische Bewertung ergibt, dass der aktuelle Kurs der Vast von 0,093 GBP mit -74,86 Prozent Entfernung vom GD200 (0,37 GBP) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 0,14 GBP ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -33,57 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Vast-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf Stimmungen und Diskussionen im Internet wurde bei Vast eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt, der für die Einschätzung einer Aktie herangezogen wird. In den sozialen Medien war die Aktie von Vast zuletzt nicht besonders positiv oder negativ diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Aktie von Vast.