Vast Resources Aktie: Der Knall ist da!

Die technische Analyse der Vast-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,28 GBP liegt, während der aktuelle Aktienkurs nur 0,075 GBP beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -73,21 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit 0,11 GBP um -31,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Einschätzung des sentimentalen und buzzigen Faktors wird die langfristige Kommunikation im Netz berücksichtigt. Hier hat die Vast-Aktie in den letzten Monaten wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen hat sich kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Vast-Aktie einen Wert von 62,75, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 70,27, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Auch die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.