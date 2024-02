Vast Resources Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann zur Einschätzung einer Aktie beitragen. Bei Vast zeigt sich ein durchschnittliches Diskussionsniveau, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine positive Veränderung hin, was zu einer guten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Vast zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen weitgehend neutral gegenüber Vast, mit einigen positiven und negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer schlechten Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Vast-Aktie zu einer schlechten Bewertung führen, da der letzte Schlusskurs jeweils unter dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält Vast basierend auf verschiedenen Indikatoren eine schlechte Gesamtbewertung.