Vaso Aktie: Nach so langer Zeit …

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Vaso, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Ebene führte.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Vaso 89,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Daher wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und erhält eine schlechte Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) von Vaso liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 36,36, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vaso beträgt derzeit 4,39 und liegt damit 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer guten Bewertung der Aktie auf dieser Ebene, da sie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Insgesamt ergibt sich ein neutrales Rating für Vaso aufgrund der Stimmung, der Kommunikationsfrequenz und des Relative Strength Index, während das KGV eine gute Bewertung der Aktie ergibt.