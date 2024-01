Vaso Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Vaso. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 60 Punkte, was bedeutet, dass Vaso weder überkauft noch überverkauft ist, und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,75, dass Vaso weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Vaso mit einer Dividendenrendite von 0% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör (89,09 %) deutlich niedriger und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer auf rot, positive Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Vaso. Infolgedessen wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Vaso haben wir langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.