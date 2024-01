Vaso Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient der technischen Analyse. In Bezug auf Vaso wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 60 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Vaso-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, basierend auf den letzten 25 Tagen, zeigt ebenfalls an, dass Vaso weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher auch mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Vaso eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Vaso wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Vaso im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 89,55 Prozentpunkte weniger als die übliche Rendite in der Branche ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vaso-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen, was eine Abweichung von +7,41 Prozent ergibt und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 0,28 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.